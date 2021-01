Luka Jovic verblüfft mit Traum-Comeback für Frankfurt - und verzückt sogar Schalke-Trainer Gross

609 lange Tage lagen zwischen dem bis dato letzten Auftritt von Luka Jovic im Trikot von Eintracht Frankfurt und seinem triumphalen Comeback für die SGE am Sonntagabend. Doch das Warten hat sich gelohnt: Jovic glänzte beim 3:1-Heimsieg gegen Schalke 04 und schoss die Frankfurter per Doppelpack auf Platz sieben in der Bundesliga. "Die Luft tut ihm hier gut", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic bei Sky nach der geglückten Rückkehr des 23-Jährigen. Nach 75 Pflichtspielen für die Eintracht verließ Jovic 2019 den Verein für 63 Millionen Euro in Richtung Real Madrid, nun holte Bobic den Stürmer wieder zurück, als Leihspieler bis Saisonende.

Und was Jovic bei Real, wo er sich nicht durchsetzen konnte, vermissen ließ - nämlich das Toreschießen (zwei Tore in 32 Einsätzen) - holte der Rückkehrer in Frankfurt direkt nach: Der unter der Woche verpflichtete Nationalspieler traf gegen Schalke gleich zweimal - erst in der 72. Minute, dann in der Nachspielzeit. Jovic war erst zehn Minuten vor seinem ersten Treffer eingewechselt worden. Was der Stürmer geleistet habe, könne man "nicht lernen", sagte Ex-Angreifer Bobic: "Das hast du in dir drin." Nach dem überraschenden Abschied von Torjäger Bas Dost kurz vor Weihnachten scheint die Eintracht einen mehr als adäquaten Ersatz gefunden zu haben.