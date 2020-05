Luka Jovic kurz vor Re-Start ins Training verletzt: Ex-Frankfurt-Stürmer fehlt Real Madrid lange

Luka Jovic bleibt weiterhin vom Pech verfolgt: Der Stürmer, der im vergangenen Sommer für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid gewechselt war, macht in Zeiten der Coronavirus-Pandemie nicht nur mit seinem Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkungen seiner serbischen Heimat von sich reden, er droht Real auch für den Rest der Saison auszufallen. Wie die "Königlichen" am Freitag bekanntgaben, hat sich der Serbe schwerer verletzt - wobei genau blieb offen.

Nach Klubangaben wurde bei Jovic eine "extraartikuläre Fraktur im Calcaneusknochen des rechten Fußes" diagnostiziert. Das bedeutet in der Regel eine Zwangspause von sechs bis acht Wochen , auch wenn der Tabellenzweite der La Liga zum konkreten zeitlichen Rahmen des zu erwarteten Ausfalls keine Angaben machte. Am kommenden Montag startet Real wieder ins Mannschaftstraining - dann jedoch ohne Jovic.

Nur zwei Tore: Jovic-Debütsaison steht unter keinem guten Stern

Jovic, dessen Debütsaison bei Real unter keinem guten Stern steht (er schoss nur zwei Tore in 24 Einsätzen und steht teils heftig in der Kritik), hatte am Mittwoch ebenso wie hunderte Profis der spanischen Liga zum ersten Mal nach knapp zwei Monaten wieder das Trainingszentrum seines Klubs betreten. An diesem Tag wurden die Spieler auf das Coronavirus getestet.