Bericht: Millionen-Deal perfekt - Frankfurt-Star Luka Jovic wechselt zu Real Madrid

Der spanische Topklub Real Madrid verpflichtet Luka Jovic von Eintracht Frankfurt. Das berichtet Sky Sport. Der Offensivspieler soll für 60 Millionen Euro zum spanischen Topklub wechseln. Rund 12 Millionen Euro müssen die Frankfurter an Jovic´ Ex-Klub Benfica Lissabon überweisen. Auch die den Königlichen nahestehende Sportzeitung AS hatte den Wechsel zuvor bereits als perfekt gemeldet .

Der umworbene 21-Jährige könnte damit am Samstag gegen den FC Bayern München sein letztes Bundesliga-Spiel und zugleich auch letztes Pflichtspiel für die Eintracht absolvieren. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Stürmer für die Eintracht in der laufenden Saison starke 27 Treffer.

Der Abgang des Offensiv-Stars wäre damit der teuerste Verkauf in der Frankfurter Vereinsgeschichte . Damit würde Frankfurt einen hohen Gewinn einfahren. Denn aktuell ist Jovic noch von Benfica Lissabon ausgeliehen, zum 1. Juli ziehen die Frankfurter eine Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro für den jungen Serben - schlappe 53 Millionen Euro weniger.

Transfer soll schon bald offiziell vermeldet werden

Eine Einigung zwischen Real und Frankfurt, die Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic zuletzt noch dementiert hatte , soll nach Informationen der Marca bereits bestehen. Der Transfer soll in den nächsten Wochen endgültig finalisiert werden - offenbar unabhängig davon, ob die Frankfurter am letzten Spieltag noch die Qualifikation für die Champions League perfekt machen.

Zuletzt war bereits in diversen Medien über den bevorstehenden Wechsel des Serben in die spanische Liga spekuliert worden. Auch der FC Barcelona soll an einem Transfer des treffsicheren Stürmers interessiert gewesen sein, wohl aber einen Korb von Jovic erhalten haben.