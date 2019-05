Bericht: Transfer von Frankfurt-Star Luka Jovic zu Real Madrid geplatzt

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Die Schmerzgrenze der Madrilenen soll demnach bei 50 Millionen Euro liegen. Gleichzeitig hieß es, dass nun der spanische Meister FC Barcelona in den Poker um den serbischen Torjäger eingestiegen sei. Zuletzt hatte Sky Sport den Jovic-Transfer als perfekt vermeldet und eine Ablösumme von 60 Millionen Euro genannt . Die Bild hatte hingegen geschrieben, der Transfer sei noch nicht fix, weil beide Vereine noch um die Ablösesumme feilschten.

Frankfurt zahlt sieben Millionen für Jovic

Angesichts der im Raum stehenden Ablösesumme wäre der Abgang des Offensiv-Stars der teuerste Verkauf in der Frankfurter Vereinsgeschichte. Damit würde Frankfurt einen hohen Gewinn einfahren. Aktuell ist Jovic noch von Benfica Lissabon ausgeliehen, zum 1. Juli ziehen die Frankfurter eine Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro für den jungen Serben. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Stürmer für die Eintracht in der laufenden Saison starke 27 Treffer.