Bis 2023 bei Real Madrid? Luka Modric offenbar vor Vertragsverlängerung bei den Königlichen

Auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist, zählt der Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft bei den Königlichen immer noch zu den absoluten Leistungsträgern und gibt im Mittelfeld zusammen mit Ex-Nationalspieler Toni Kroos den Takt an. In dieser Saison kommt er bisher auf sieben Einsätze in der Liga und vier Partien in der Champions League.