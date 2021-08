Harte Arbeit macht sich bezahlt: Lukas Dauser rettet deutsche Bilanz im Olympia-Turnen

Lukas Dauser nimmt es sehr genau. An einem Wettkampftag steht der 28 Jahre alte Kunstturner morgens mit beiden Füßen gleichzeitig auf, um ja nicht den falschen zu erwischen. Er ordnet seine Sachen höchst akkurat in der Sporttasche an. Und bevor er in Strümpfen zu einer Übung auf die Matte geht, stellt er seine Badeschlappen penibel nebeneinander. Anzeige

Doch in diesen Momenten des Glücks beim Finale der Olympischen Spiele von Tokio war es dem stets so kontrolliert wirkenden jungen Mann schnurzpiepegal, ob es in seinem von so vielen Regeln geprägten Sport auch eine gibt, wie man einen Erfolg feiern darf. Der Silbermedaillengewinner schnappte sich die deutsche Fahne und kletterte noch einmal auf den Barren. Dort stand er dann, der stolze Deutsche, als für alle sichtbares Fotomotiv, breitbeinig auf den beiden Holmen, die er kurz zuvor so gut im Griff gehabt hatte. "Das ist alles wie im Film", sollte er nach der Siegerehrung sagen. Ein wahr gewordener Traum.

Als Allerletzter von acht Teilnehmern war der einzige deutsche Finalteilnehmer in die Entscheidung an seinem Lieblingsgerät gegangen. Als Zweiter sollte er sie beenden. Die 15,70 Punkte, die er sich mit seinem fast makellosen Vortrag verdiente, übertrumpfte nur der Chinese Zou Jingyuan (16,233 Punkte).

Dausers harte Arbeit macht sich bezahlt

Dauser weiß um seine Stärke. Die Ordnung wurde ihm von Kindesbeinen an im Elternhaus anerzogen. Alles hat dort seinen Platz, nichts fliegt einfach herum. Der Athlet selbst ist überzeugt, dass es zwischen der Reinlichkeit zu Hause und seiner Sauberkeit beim Turnen einen Zusammenhang gibt. Die einzelnen Segmente seines Körpers weiß er bestens zu steuern, geradlinig von unten bis oben wechselt er seine Positionen. Doch wenn es um alles geht, müssen auch die Nerven stark sein. Vor zwei Jahren, bei den Heim-WM in Stuttgart kippte er bei einem Handstand im Einzelfinale ab und stand vorzeitig am Boden. Er zog seine Lehren daraus, stellte seine Übungen um, sprach mit einem Psychologen, brach seine Zelte im Trainingsstandort Berlin ab, quälte sich fortan in Halle an der Saale. In den letzten Tagen sei er an die 500 Mal seine Übung durchgegangen – am Ende lief alles wie geplant.

Alles nach Plan lief für US-Star Simone Biles bei diesen Spielen wahrlich nicht. Nachdem sie den Mannschaftswettbewerb vergangene Woche wegen mentaler Probleme abgebrochen und Mehrkampfeinzel abgesagt hatte, stand sie gestern im Finale am Schwebebalken. Ausgerechnet auf diesem nur zehn Zentimeter schmalen Grat, wollte die langjährige Königin des Kunstturnens nach ihrem zwischenzeitlichen Rückzug bei den Olympischen Spielen doch noch einmal ins Scheinwerferlicht treten.

Superstar Biles: "Glücklich, noch einmal angetreten zu sein"

Den Mangel an Leichtigkeit konnte sie bei ihrer knapp eineinhalbminütigen Performance nicht verhehlen. Doch es wurde Bronze hinter den Chinesinnen Chenchen Guan (14,633) und Xijing Tang (14,233).