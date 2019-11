Bayer-Torwart Lukas Hradecky nach Gala-Auftritt gegen FC Bayern: "Ich konnte nur mit einem Auge sehen"

Hradecky sah die fast schon im Minutentakt heranstürmenden Bayern-Angreifer nämlich nur mit großer Mühe. "Ich habe in der ersten Halbzeit meine Kontaktlinsen verloren und konnte nur mit einem Auge sehen" , erklärte der 30-Jährige. "Ich musste sie in der Halbzeit tauschen. Ich kann niemandem empfehlen, das gegen die Bayern zu tun. Ich bin froh, dass dieses Spiel vorbei ist." Auf die Frage des offiziellen englischen Bundesliga-Kanals, wie man das Spiel angesichts des Bayern-Dauerdrucks gewinnen konnte, sagte Hradecky: "Um ehrlich zu sein: Ich habe nicht die leisteste Ahnung."

Vielleicht sollte er sich zur Selbstvergewisserung nochmals seine größten Szenen anschauen. Hradecky hielt stark gegen Gnabry (18.) und ganz besonders im zweiten Durchgang: In der 60. Minute konnte der Finne sowohl Lewandowski als auch Müller mit zwei starken Paraden am möglichen 2:2 hindern. So legte der ehemalige Frankfurter, der mit der SGE 2018 gegen Bayern auch den DFB-Pokal gewonnen hatte, den Grundstein zum späteren Sieg.