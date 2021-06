Lukas Hradecky will mit EM-Debütant Finnland überraschen: "Wir sind keine Scheiß-Mannschaft"

Die Finnen nehmen zum ersten Mal an einem großen Turnier teil und treffen am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in ihrem ersten Spiel in Kopenhagen auf Dänemark. Die Vorbereitung des EM-Debütanten verlief mit zwei Niederlagen gegen Schweden und Estland enttäuschend. Trotzdem sagte Hradecky in einer Medienrunde seines Vereins: "Unser Selbstvertrauen ist seit der Qualifikation auf einem ganz hohen Niveau. Wenn jeder Gegner ein bisschen Respekt und Sorge hat, wie er gegen uns spielen soll, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir unseren Urlaub durch ein paar gute Ergebnisse bei dieser EM verkürzen könnten."