Bericht: Auch BVB und FC Barcelona wollen Lukas Klostermann von RB Leipzig – FC Bayern erhält Konkurrenz

Das ruft neben dem FCB auch andere Spitzenklubs aus dem In- und Ausland auf den Plan, die ein Schnäppchen wittern. Sollte der Rechtsverteidiger bei RB nämlich keinen neuen Vertrag unterschreiben, könnte Klostermann laut Bild 2020 für eine geringe Ablöse von etwa 30 Millionen Euro wechseln. "Wir haben signalisiert, dass wir die Zukunft sehr gern mit ihm gestalten wollen. Ich bin da guter Dinge und sehr positiv gestimmt", sagte Sportdirektor Markus Krösche deshalb im November. Wirklichen Fortschritt gab es in den Verhandlungen mit Berater Michael Decker aber noch nicht.

BVB und FC Barcelona nehmen Lukas Klostermann ins Visier

Der BVB sucht im Sommer einen neuen Rechtsverteidiger, weil Top-Talent Achraf Hakimi nach aktuellem Stand zu Real Madrid zurückkehrt. Der Marokkaner ist seit 2018 an die Dortmunder ausgeliehen, ab 2020 spielt er in den Planungen von Real-Trainer Zinedine Zidane aber eine wichtige Rolle. Und Routinier Lukasz Piszczek wird im Sommer 35 Jahre alt, ist als Stammspieler wohl keine Alternative mehr. Deshalb denkt man beim BVB nicht nur an eine sehr unwahrscheinliche Weiter-Beschäftigung von Hakimi über die Saison hinaus, sondern auch an Klostermann.