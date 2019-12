Lukas Klostermann: FC Bayern soll Nationalspieler von RB Leipzig beobachten

Klostermann erst im Sommer verfügbar? FCB könnte Platzhalter-Lösung finden

Die Hintergründe sind klar: Spieler aus dem DFB-Team genießen bei den Bayern Priorität, gerade wenn es um die langfristige Zukunft auf einer aktuell unbesetzten Position geht. Deshalb ist Klostermann als einer der besten Rechtsverteidiger dieser Saison natürlich in den Fokus des FCB gerückt. Leipzig würde den Spieler allerdings keinesfalls im Winter abgeben. Die Bild berichtet, dass die Bayern deshalb eine vorübergehende Platzhalter-Lösung mit ManCity-Profi Joao Cancelo anstreben könnten. Als möglicher Klostermann-Ersatz in Leipzig gilt Benjamin Henrichs von der AS Monaco.

Ein Transfer von Klostermann könnte rund 30 Millionen Euro in die Kassen der Leipziger spülen - die den Abwehrspieler ohnehin im nächsten Sommer abgeben müssten, sollte er seinen Vertrag nicht verlängern. Dass man an ablösefreien Abgängen kein Interesse hegt, hat bereits die Causa Timo Werner gezeigt. Ähnlich wie bei Klostermann zog sich auch der Vertragspoker mit dem Stürmerstar lange hin - nicht zuletzt wegen eines kolportierten Angebots des FC Bayern. Am Ende verlängerte Werner in Leipzig bis 2023.