Der französische Pokalsieger Stade Rennes landet am Freitag gegen 11.30 Uhr mit dem Privatjet, legt im Innside by Meliá Leipzig (Gottschedstraße) einen Boxenstopp hin, liefert Lukas Klostermann und Co. ab 18 Uhr im Markranstädter Stadion am Bad einen heroischen Kampf und düst am Abend wieder Richtung Rennes. RB-Nationalspieler Klostermann, 23, im SPORTBUZZER-Interview über Platz zwei bei der U21-EM in Italien und San Marino, Sonderurlaub bei und mit den Lieben, erste Eindrücke bei den ersten Einheiten mit Julian Nagelsmann und seinen am 30. Juni 2021 auslaufenden Vertrag.