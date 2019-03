Nach DFB-Debüt: Lukas Nmecha liebäugelt "natürlich" mit Transfer in die Bundesliga

Seit 2007 wuchs Lukas Nmecha in England auf und durchlief dort alle Junioren-Auswahlmannschaft der "Three Lions". DFB-Trainer Stefan Kuntz gelang es, das Top-Talent von Manchester City für die deutsche U21-Nationalmannschaft zu gewinnen. Warum sich Nmecha für Deutschland entschied, erklärte der Stürmer am Dienstagabend nach seinem Debüt beim 2:1 gegen seinen früheren Verband England.

"Ich habe mich für Deutschland entschieden, da ich dort geboren wurde. Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich wirklich will. Das war die richtige Entscheidung, und die ist auch endgültig", versicherte der 20-Jährige nach der Partie in Bournemouth bei ran. Nmecha hatte erst kurz vor Anpfiff die nötige Spielgenehmigung für die Begegnung erhalten. "Ich habe zehn Minuten vor der Partie erfahren, dass ich spielen darf. Das war einfach Freude pur, auch der Trainer hat sich mit mir gefreut."

Auch die Bundesliga ist für Nmecha interessant

Momentan ist der 20-Jährige von ManCity an den englischen Zweitligisten Preston North End ausgeliehen - aber auch ein Wechsel in die Bundesliga scheint für Nmecha sehr interessant. "Ja, natürlich", lautete seine Antwort auf die Frage, ob er sich auch vorstellen könne, in Deutschland zu spielen. Da die Sprache keine Probleme machen würde, sei dies durchaus eine Option.

Doch vorerst gilt seine volle Konzentration Preston - und der Hoffnung auf eine Nominierung für die U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni). Von der Philosophie der deutschen Mannschaft war der Angreifer sofort überzeugt: "Der Trainer war bei mir zu Hause und hat von dem Teamgeist erzählt", berichtete er. "Ich fühle mich in dieser Mannschaft richtig wohl. Hoffentlich werde ich auch bei der EM spielen. Und dann möchte ich auch da gewinnen."

2017 schoss Nmecha England zum EM-Titel

Wie sich derartige Triumphe anfühlen, weiß der gebürtige Hamburger bereits. Beim Gewinn der U19-Europameisterschaft im Sommer 2017 erzielte der Mittelstürmer sowohl im Halbfinale gegen Tschechien (1:0), als auch im Endspiel gegen Portugal (2:1) den Siegtreffer für England.

