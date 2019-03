Lukas Nmecha: Stefan Kuntz holt englisches Top-Talent in die deutsche U21

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat das englische Top-Talent Lukas Nmecha von Manchester City erstmals in die deutsche U21-Nationalmannschaft berufen. Der gebürtige Hamburger wuchs seit 2007 auf der britischen Insel auf und durchlief alle Junioren-Auswahlmannschaft der "Three Lions". Beim Gewinn der U19-Europameisterschaft im Sommer 2017 erzielte der Mittelstürmer sowohl im Halbfinale gegen Tschechien (1:0), als auch im Endspiel gegen Portugal (2:1) den Siegtreffer für England. Derzeit ist der 20-Jährige von ManCity an den Zweitligisten Preston North End ausgeliehen.