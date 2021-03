Jetzt "Endspiel" gegen Rumänien: Nmecha rettet DFB-U21 Remis gegen die Niederlande

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat im ungarischen Szekesfehervar gegen die niederländische U21-Nationalmannschaft ein wichtiges 1:1 bei der U21-Europameisterschaft geholt. Trotz einer erst in der Schlussphase aktiveren Partie hat die Mannschaft von Stefan Kuntz nach einem späten Ausgleichstreffer durch Lukas Nmecha (85.) am Dienstag gegen Rumänien das Weiterkommen in der eigenen Hand. Doch der Punkt gegen die Niederlande war glücklich, nachdem Justin Kluivert die Jong Oranje nach einem Patzer von DFB-Keeper Finn Dahmen in Führung brachte (47.). Anzeige

Die Namen auf beiden Seiten versprachen eine hochklassige Partie - doch davon war zumindest in der ersten Halbzeit nichts zu sehen. Keiner wollte einen Fehler machen, die Niederländer dürften im Hinterkopf gehabt haben, dass bei einer Niederlage das Aus nach der Vorrunde schon besiegelt gewesen wäre. Und auch die DFB-Nachwuchskicker taten sich extrem schwer, ein Offensivspiel aufzuziehen. Jong Oranje war dabei aber die bessere Mannschaft - und hätte sogar in der 36. Minute in Führung gehen können. Doch Dani de Wit köpfte den Ball nur an den Pfosten.

Besser machte es nach der Pause der Leipziger Kluivert. Nach einem Einwurf von HSV-Profi Josha Vagnoman zurück zum Keeper Dahmen ging Kluivert hinterher und setzte den Mainzer Reserve-Torhüter unter Druck. Er eigentlich als guter Fußballer geltende Dahmen trat über den Ball und Kluivert konnte in Ruhe zur Führung der Niederländer einschieben (47.). Der Frust war dem deutschen Team in der Folge anzumerken - vor allem Salih Özcan ging nun aggressiv zu Werke. In der 50. Minute führte ein Foul von ihm an Jordan Teze sogar zur Rudelbildung. Dieses Duell hatte Geschichte: Nach einem U20-Freundschaftsspiel im Oktober 2018 (1:1) wurde der Kölner vom Niederländer angespuckt - eine Szene, die an Frank Rijkaard und Rudi Völler bei der WM 1990 erinnerte.