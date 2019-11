Lukas Podolski vor Rückkehr zum 1. FC Köln? Sportchef Horst Heldt: "Kann mich gerne anrufen"

Protest gegen Rassismus: Deshalb stehen am Wochenende in Holland alle Profi-Spieler still

"Es ist immer wichtig, verdiente Spieler an den Verein zu binden und einzubauen. Lukas hat herausragendes für den Effzeh geleistet. Aber er muss für sich selbst entscheiden, was er machen will", sagte Kölns neuer Sportchef Horst Heldt auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag. Geschäftsführer Alexander Wehrle habe Heldt schon darüber informiert, dass Podolski seine Nummer haben wolle. "Bisher hat er sich noch nicht gemeldet. Er kann mich aber gerne anrufen" , so der Sportchef.

Podolski sucht nach Zukunfts-Optionen: "Bisher ist noch kein Verantwortlicher des Klubs auf mich zugekommen. Von daher wird meine Zeit in Japan am Jahresende wahrscheinlich vorbei sein", sagte der 34-Jährige, der in Köln zum Profi gereift war und zweimal drei Jahre für den FC gespielt hatte, der Bild am Sonntag Mitte Oktober. Zuletzt wurde der Weltmeister von 2014 auch mit einem Wechsel zu seinem Heimatverein Gornik Zabrze in Verbindung gebracht. "Er gibt das Tempo vor. Ich kenne seine Gedankengänge nicht und habe bisher nur alles am Rande mitbekommen. Lukas ist herzlich willkommen", sagte Heldt.