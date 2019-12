Bericht: 1. FC Köln schließt Rückkehr von Lukas Podolski als Spieler aus

Am 31. Januar endet der Vertrag von Lukas Podolski beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe. Stand jetzt wäre der einstige Nationalspieler dann vereinslos, trotz zuletzt durchaus überzeugender Leistungen auf dem Platz. Rein wirtschaftlich stünde einer Rückkehr des 34-Jährigen zu seiner großen Liebe , dem 1. FC Köln, also nichts im Wege. Allerdings schloss der Bundesligist laut Bild einen Wechsel des Fan-Lieblings aus.

Als Spieler werde Podolski demnach nicht mehr nach Köln zurückkehren, trotz der Einstellung der Fans, die im Spiel gegen Augsburg mit einem Banner ein Comeback des Weltmeisters forderten. Noch vor der Partie am Samstag hatte Sportdirektor Horst Heldt den Angreifer diplomatisch als exzellenten Spieler bezeichnet, "der zurzeit aber in Japan Fußball spielt".

Dort wird sich die Karriere des früheren Bayern-Stars aber aller Voraussicht nach nicht fortsetzen. "Bisher ist noch kein Verantwortlicher des Klubs auf mich zugekommen. Von daher wird meine Zeit in Japan am Jahresende wahrscheinlich vorbei sein", hatte Podolski im Oktober bei der Bild am Sonntag erklärt. Daran hat sich auch aktuell noch nichts geändert. Dennoch käme nach Informationen der Bild nur eine Köln-Rückkehr als Funktionär in Frage - nach Ende von Podolskis aktiver Karriere.