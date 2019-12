Podolski, Langerak & Co.: Diese 15 Spieler sind ab Winter 2019/20 ablösefrei zu haben

Lukas Podolski, der Weltmeister von 2014, und viele weitere bekannte Namen des Spitzenfußballs kommen im Dezember und Januar auf den Markt - weil ihre Verträge mit ihren Klubs auslaufen. Sie sind ablösefrei zu haben und trotz ihres oft fortgeschrittenen Alters noch eine Verstärkung für Klubs auf der ganzen Welt. So wurde "Poldi" zum Beispiel schon bei seinem Herzensklub 1. FC Köln in der Bundesliga gehandelt.

In den Lebensläufen dieser Profis stehen Vereine wie der FC Bayern , Borussia Dortmund , der FC Barcelona , der FC Arsenal , Inter Mailand oder Atlético Madrid . Der SPORT BUZZER hat eine Auswahl von 15 Profis zusammengestellt, die auf Top-Niveau in den besten fünf Ligen der Welt gekickt haben und im Januar einen neuen Verein suchen dürften.

Ibrahimovic und Rooney haben bereits einen neuen Klub gefunden

Neben diesen Spielern liefen in diesem Winter bereits die Verträge der Weltstars Bastian Schweinsteiger, Wayne Rooney, David Villa und Zlatan Ibrahimovic aus. Alle vier haben bereits entschieden, wie es für sie in Zukunft weitergeht: Ex-Bayern-Star Schweinsteiger und Spaniens Weltmeister David Villa haben ihre Schuhe bereits an den Nagel gehängt. Der Deutsche, der zuletzt für Chicago Fire in den USA spielte, wird ab 2020 TV-Experte für die ARD. Villa war zuletzt Sturmkollege von Podolski bei Vissel Kobe in Japan.