Lukas Podolski kritisiert Umgang in der türkischen Liga: "Atmosphäre des Chaos"

Lukas Podolski hat sich kritisch über die türkische Liga und den Umgang der dortigen Spieler mit den Schiedsrichtern geäußert. In einem Interview mit der türkischen Sportzeitung Fanatik beklagte der frühere deutsche Nationalspieler, es herrsche "eine Atmosphäre des Chaos" . Podolski, der seit Anfang 2020 beim türkischen Erstligisten Antalyaspor unter Vertrag steht, sagte: "Schiedsrichterentscheidungen stehen jede Woche auf der Tagesordnung. Das ist für den türkischen Fußball nicht vorteilhaft." Auch Schiedsrichter seien Menschen und könnten Fehler machen. Auch die Spieler machten schließlich Fehler.

Die Einführung des Videoassistenten (VAR) hat die Tendenz aus Podolskis Sicht noch verstärkt. "Wir spielen durchschnittlich 60 Minuten Fußball auf dem Feld, das Spiel wird zu oft unterbrochen. Der VAR wurde eingeführt, um Entscheidungen schneller zu treffen. Aber nach dem VAR werden die Schiedsrichter mehr diskutiert. Alle schreien sich an. Es ist wie eine Comedy-Show ", fügte der 35 Jahre alte ehemalige Bundesliga -Profi des 1. FC Köln und des FC Bayern München hinzu.

Podolski mahnte außerdem zur Geduld mit dem in diesem Winter vom FC Arsenal zum türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul gewechselten Mesut Özil, den er aus gemeinsamen Zeiten im DFB-Team gut kennt. Beide wurden 2014 in Brasilien gemeinsam Weltmeister. "Die Leute kommentieren zu viel. Aber großartige Spieler kümmern sich nicht allzu sehr darum und zeigen am Ende ihre Qualität", meinte Podolski, der die türkische Liga bereits aus seiner Zeit bei Galatasaray (2015 bis 2017) kennt. Özil hatte bei seinen ersten Einsätzen für Fenerbahce nur mäßige Leistungen gezeigt. Zuletzt zog er sich eine Knöchelverletzung zu und muss nun mehrere Wochen pausieren.