Erstes Tor für neuen Klub Antalyaspor: Joker Lukas Podolski rettet Sieg im Abstiegsduell

Tor-Debüt für Lukas Podolski bei Antalyaspor - und was für eines! Der Weltmeister von 2014 hat seinem neuen Klub mit einem Last-Minute-Treffer einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der türkischen Süper Lig verschafft. Dank des späten Tors des 34-jährigen Weltmeisters von 2014 gewann Antalyaspor am Sonntag auswärts gegen den Tabellen-Nachbarn Yeni Malatyaspor mit 2:1 (1:1). Der Ex-Kölner war in der 87. Minute eingewechselt worden und besorgte nur zwei Minuten später den entscheidenden Treffer für seine Mannschaft.

Der Angolaner Fredy hatte die Gäste aus dem türkischen Badeort in Führung gebracht (8.). Türkei-Legende Umut Bulut glich für Malatyaspor noch vor der Pause wieder aus (29.). Als alle Beteiligten sich spät in der Partie vermeintlich schon mit einem Remis abgefunden hatten, schlug Podolskis Stunde: In der 87. Minute wurde er eingewechselt. Kurz darauf später traf er artistisch. Nach einem Konter bekam er eine Flanke am linken Fünfmeterraum und schoss per Volley passgenau ins linke untere Eck ein.