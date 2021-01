Klub-Ikone Lukas Podolski kritisiert 1. FC Köln scharf: "Da fehlt einfach das Feuer" – und spricht über Rückkehr

Was Lukas Podolski am Samstagnachmittag von seinem 1. FC Köln im Duell mit Hertha BSC geboten bekam, schmeckte ihm gar nicht. "Ich habe das Spiel gegen Berlin komplett gesehen. Da fehlt mir einfach das Feuer auf dem Platz. Gegen einen angeschlagenen Gegner wie Berlin muss man anders auftreten", monierte der Weltmeister von 2014 als er am Sonntag bei Sky 90 am Sonntagvormittag. Auch mit den Kölner Reaktionen nach dem Spiel ging er hart ins Gericht. "Es ist zu billig und zu einfach nach dem Spiel zu sagen: Wir haben eine Reaktion gezeigt nach dem 0:5 in Freiburg. Da muss mehr kommen", forderte der 35-Jährige.

