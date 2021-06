Lukas Podolski kritisiert Köln-Bosse scharf: "Als säßen sie in einer Dunkelkammer"

Ex-Weltmeister Lukas Podolski hat die Führung seines Heimatvereins 1. FC Köln mit deutlichen Worten kritisiert. "Es wirkt auf mich so, als säßen sie in einer Dunkelkammer und würden versuchen, den Verein von dort aus zu leiten", sagte der 36-Jährige dem Kölner Stadt-Anzeiger (Samstags-Ausgabe). Das Präsidium habe trotz des Verbleibs in der Bundesliga keine positive Grundstimmung verbreitet, erklärte Podolski: "Man hat das Gefühl, es gibt kein Miteinander im Verein." Grundsätzlich sei "das FC-Gefühl, die geballte Power, die dieser Traditionsklub hat, leider verloren gegangen. Das muss man wieder schaffen!"

