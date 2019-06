Keine Routine-OP! Podolski erklärt: Deshalb musste ich am Kopf operiert werden

Lukas Podolski hat offenbar Glück im Unglück gehabt. Der Weltmeister vom japanischen Klub Vissel Kobe musste sich in Köln einer Operation unterziehen - nur wenige Tage, nachdem er in Japan wegen einer schweren Grippe stationär behandelt wurde. Was der 34-Jährige in einem Tweet als Routine-OP darstellte, war in Wahrheit alles andere als das: Podolskis Trommelfell hatte erheblichen Schaden davon getragen!