Angebot von Steffen Baumgart: Lukas Podolski soll Trainer-Praktikum beim 1. FC Köln absolvieren

Nach dem Ende seiner aktiven Profi-Karriere könnte Lukas Podolski wenig überraschend zu seinem Jugendklub 1. FC Köln zurückkehren - in welcher Funktion, ist dabei noch offen. Derzeit spielt der 36-Jährige bei Gornik Zabrze in der ersten polnischen Liga. Nun liegt ihm ein attraktives Angebot von Kölns Coach Steffen Baumgart vor. Am Sonntag bei "Bild Live" hatte Podolski mit "Ja" auf die Frage geantwortet, ob er unter Baumgart gerne einmal Trainer-Lehrling wäre.

