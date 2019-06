Bericht: Podolski-Klub Vissel Kobe vor Verpflichtung von Ex-HSV-Trainer Thorsten Fink

Der frühere Bundesliga -Trainer Thorsten Fink steht offenbar vor einem Engagement beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe. Wie Sky berichtet, seien die Verhandlungen zwischen dem 51-Jährigen und dem Klub des ehemaligen deutschen Nationalspielers Lukas Podolski bereits so weit fortgeschritten, dass eine Einigung erfolgen werde. Fink hatte in der Bundesliga von 2011 bis 2013 den Hamburger SV trainiert und war nach seiner dortigen Entlassung bei Apoel Nikosia, Austria Wien und zuletzt bei den Grashoppers Zürich tätig. Seine erfolgreichste Zeit hatte er beim FC Basel, den er 2010 und 2011 zum Schweizer Meister machte.

Ob Fink in Kobe, das derzeit auf einem enttäuschenden 13. Platz der J-League rangiert, tatsächlich mit Podolski zusammenarbeiten wird, ist offen. Der Weltmeister von 2014, der bei Vissel noch bis zum 31. Januar 2020 unter Vertrag steht, war zuletzt immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht worden. So galt jüngst der Monterrey CF aus Mexiko als potenzieller Interessent. Selbst bei einem Abgang Podolskis hätte Fink aber prominentes Personal zur Verfügung.