Lukas Podolski gibt sich vor Debüt als TV-Experte gelassen: "Dem einen gefällt’s, dem anderen nicht"

Lukas Podolski fühlt sich nach überstandener Corona-Infektion noch nicht wieder in bester Verfassung. Durch die Quarantäne zu Hause sei er geschwächt, sagte der Weltmeister von 2014 dem Kicker. „Ich konnte da relativ wenig trainieren. Deshalb werde ich erst nach der nächsten Länderspielpause wieder bei 100 Prozent sein“, fügte der Torjäger hinzu. Podolski spielt seit Sommer in der polnischen Liga für Gornik Zabrze , kam aber wegen seiner im August festgestellten Infektion mit dem Coronavirus bisher nur zweimal für seinen neuen Klub zum Einsatz.

Dafür ist er ab Donnerstagabend in neuer Roller zu sehen: Als TV-Experte für die RTL-Gruppe bei Spielen der Europa League und der Conference League. Auf seinen Start hat sich der 36-Jährige nach eigenen Worten "nicht großartig vorbereitet". Er sei "nach Tausenden von Interviews" auch nicht mehr nervös vor der Kamera. "Die Praxis ist, wie im Leben sonst auch, die beste Schule", sagte Podolski. Er wolle möglichst die Standardfragen von Reportern vermeiden: "Für mich kommt es auf das Spiel an. Man sollte Fragen nicht vorher planen", sagte der Ex-Nationalspieler.

Europa League und Conference League: Experten-Team mit Podolski und Riedle

RTL zeigt künftig die Europa League und die neue Conference League mit Rechten an 282 Spiele. Die Partien der beiden Wettbewerbe sind bei RTL, beim Nischen-Kanal Nitro und beim hauseigenen Streamingdienst TVNow zu sehen. Neben Podolski gehört auch Karl-Heinz Riedle zum Experten-Team. Dem Urteil der Zuschauer sieht Podolski gelassen entgegen. "Dem einen gefällt’s, dem anderen nicht", sagte er.

Podolski über den VAR: "Macht den Fußball kaputt"

Ähnlich skeptisch hat sich der frühere Bundesliga-Profi zu dem Plan geäußert, die Weltmeisterschaft im Zweijahresrhythmus auszurichten. "Die WM würde dadurch an Reiz und auch an Wertigkeit verlieren", sagte der 36-Jährige: "Da geht es nur um noch mehr Geld." Die entsprechende Empfehlung zur Abkehr vom bisherigen Turnus mit einer WM alle vier Jahre hatte in der vergangenen Woche eine Beratergruppe des Weltverbands FIFA empfohlen. Über das Thema wird hitzig diskutiert.