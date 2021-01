Lukas Podolski über Özil-Wechsel zu Fenerbahce: "Eine Bereicherung für die Liga"

"Es kommt ja in der Süper Lig immer wieder mal vor, dass große Spielernamen von den Klubchefs präsentiert werden, um die Fans zufriedenzustellen. Nicht immer kam dabei was rum, oft war das mehr ein PR-Gag. Mesut dagegen wird Fenerbahce sportlich mit seiner Qualität und imagemäßig voranbringen", glaubt Podolski. Die Vorfreude auf den deutschen Ex-Nationalspieler ist auf jeden Fall riesig. Sein neuer Klub Fenerbahçe Istanbul übertrug die Minuten nach der Landung am Sonntag sogar via Youtube - bis zur Abfahrt vom Flughafengebäude. Fast 500.000 Menschen sahen dieses Video innerhalb der ersten zwölf Stunden. Die Menschen feiern Özil als Messias.