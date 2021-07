Lukas Podolski verliert Debüt-Match mit Gornik Zabrze - Ex-DFB-Star in zweiter Halbzeit eingewechselt

Lukas Podolski hat beim Einstand für seinen neuen polnischen Klub Gornik Zabrze eine Niederlage hinnehmen müssen. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Weltmeister von 2014 unterlag mit Zabrze am Freitagabend daheim 1:3 (1:1) gegen Lech Posen. Damit verlor das Team des 36-Jährigen auch sein zweites Saisonspiel in der polnischen Ekstraklasa.

Beim 0:2 bei Pogon Stettin stand Podolski am vergangenen Sonntag noch nicht im Kader. Vor seinem Debüt hatte der Ex-Kölner im Kicker vor zu hohen Erwartungen gewarnt. "Ich kann nichts versprechen. Mir ist auch bewusst, dass am Ende viele nur über meine sportlichen Leistungen sprechen werden, das kann ich auch verstehen", sagte Podolski und betonte, dass es um den Klub gehe: "Viele stellen nur eine Frage: Wie viele Tore schießt Podolski? Ich weiß es nicht. Für mich ist die Mannschaft das Wichtigste. Was bringen mir zehn Tore, wenn wir in der Tabelle unten stehen?"