Podolski glänzt bei Sieg von Vissel Kobe - Zukunft von Ex-Nationalspieler weiter offen

Weltmeister Lukas Podolski hat mit seinem Klub Vissel Kobe den 13. Saisonsieg in der japanischen J1 League gefeiert. Der 34-Jährige steuerte am Samstag beim 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den Tabellendritten Kashima einen Assist bei. Podolski bereitete das Tor zum Endstand durch Keijiro Ogawa (88. Minute) vor. Nach dem vorletzten Spieltag liegt Kobe mit dem früheren Bundesliga-Trainer Thorsten Fink in der Tabelle auf Platz zehn.

Podolski war vor zweieinhalb Jahren von Galatasaray Istanbul zu Vissel Kobe gewechselt. In bislang 58 Pflichtspielen für den japanischen Erstligisten erzielte der Ex-Kölner 14 Tore und sammelte elf Vorlagen. Einen neuen Vertrag erhielt der 34-Jährige trotzdem nicht. "Bisher ist noch kein Verantwortlicher des Klubs auf mich zugekommen. Von daher wird meine Zeit in Japan am Jahresende wahrscheinlich vorbei sein", kommentierte Podolski im Oktober bei der Bild am Sonntag.