Keine Rückkehr zum 1. FC Köln? Lukas Podolski offenbar vor Wechsel - Instagram-Post aus Malaysia

"Er hat sich mit mir in Verbindung gesetzt und sein Interesse bekundet, zu uns zu wechseln. Er wird herkommen, um zu verhandeln", wurde Klub-Besitzer Tunku Ismail bei Asian Fox Sports zitiert, "derzeit können wir jedoch keine Entscheidung treffen, da wir die Ausländergrenze bereits erreicht haben. Es ist möglich, dass wir auch auf andere Weise zusammenarbeiten." Der Klub wurde zuletzt sechsmal in Folge Meister in Malaysia, spielt in der asiatischen Champions League - dort würde Podolski dann bei einem möglichen Engagement auf Ex-Klub Kobe treffen.