Bericht: Lukas Podolski vor Rückkehr in die Türkei - Antalyaspor verhandelt mit Weltmeister

Wie die türkische Nachrichtenagentur DHA berichtet, soll Lukas Podolski vor einer Rückkehr in die Türkei stehen . Demnach führe der 34-jährige Weltmeister von 2014 bereits Gespräche mit Erstligist Antalyaspor. Der Klub von der Mittelmeerküste im Süden der Türkei verpflichtete in der jüngeren Vergangenheit bereits prominente Spieler wie Samir Nasri, Jérémy Ménez oder Samuel Eto'o .

Podolski-Vertrag bei Vissel Kobe läuft aus

Die aktuelle Saison verläuft für Antalyaspor sportlich allerdings enttäuschend . Das Team aus der Millionenstadt Antalya liegt aktuell auf einem Abstiegsplatz in der Süper Lig. Podolski könnte im schwachen Angriff des Tabellen-16. wohl mit einem Stammplatz rechnen. Der Vertrag des früheren Bundesliga-Profis beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe läuft am 31. Januar aus.

Podolski konnte in seiner Karriere bereits Erfahrungen mit dem türkischen Fußball sammeln. Der Weltmeister von 2014 verbrachte zwei Jahre bei Galatasaray Istanbul, in denen er 20 Tore in 56 Süper-Lig-Spielen erzielte. 2017 zog es den Veteran nach Japan. Ein neuer Vertrag bei Vissel Kobe scheint aber trotz durchaus solider Quoten (15 Tore und 11 Vorlagen in 52 Einsätzen) kein Thema zu sein.