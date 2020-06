Lukasz Piszczek kritisiert junge Spieler: "Zu schnell sauer" - kein Abschiedsspiel beim BVB

Junge Fußballprofis sind in den Augen von Borussia Dortmunds Routinier Lukasz Piszczek zu schnell eingeschnappt. „Zu meiner Zeit war Sebastian Kehl Kapitän. Was er sagte, wurde gemacht. Das war Gesetz“, sagte der 35-Jährige dem Kicker. „Heute muss man einen anderen Weg finden: Junge Spieler sind schnell sauer, wenn man ihnen mit Kritik kommt.“ Damit will er übrigens nicht einzig auf Jadon Sancho abzielen, der zuletzt immer wieder auch Abseits des Platzes im Fokus stand. "Es gilt allgemein für die jüngere Generation", sagte er.

Piszczek zählt zu den dienstältesten Profis bei Borussia Dortmund und ist während der Verletzungspause von Kapitän Marco Reus dessen Stellvertreter mit der Binde. Der Pole ist seit 2010 beim BVB. Seinen Vertrag bei dem Bundesligisten hat er vor Kurzem bis 2021 verlängert. Doch es gab auch schwierigere Zeiten, wie er erklärte: "Es gab durchaus mal eine Zeit, in der ich mich verbrannt fühlte. Da habe ich begonnen, mit meinem Sportpsychologen zu arbeiten. Mit ihm treffe ich mich einmal im Monat, er kommt für zwei, drei Tage für ein paar Meetings aus Polen nach Dortmund. Dafür muss ich einiges an Zeit investieren. Nur so geht es: Die Leute sehen mich 90 Minuten auf dem Platz. Um dort gut zu performen, muss ich mehr tun, als nur körperlich fit zu sein."

Piszczek will kein Abschiedsspiel beim BVB

Unter den Fans ist er längst eine lebende Legende, am Samstag absolvierte er seine 250. Bundesligapartie - aber auf ein Abschiedsspiel zum Karriereende beim BVB möchte Piszczek lieber verzichten. „Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Solche Spiele sind schön - nur stehe ich nicht so gern im Mittelpunkt. Mein Abschied aus der Nationalmannschaft war im vergangenen Jahr sehr emotional, aber das reicht. Ich muss das nicht unbedingt ein zweites Mal haben“, sagte der 35 Jahre alte Abwehrspieler der Dortmunder.

Piszczek gilt als ruhender Pol beim BVB. „Auf dem Platz kann ich schon einmal sauer sein und auch entsprechend reagieren. Aber in der Kabine? Nein. Man kann auch mit einer ruhigen Ausstrahlung Einfluss auf die Mannschaft nehmen“, sagte Piszczek.