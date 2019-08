Luna Bulmahn vom VfL Eintracht sichert WM-Ticket für Doha

Bulmahn hat damit nach der Teilnahme an der U23-EM (Bronze in der Staffel) und den nationalen Meistertiteln bei der U23 und den Erwachsenen den nächsten Karriereschritt vollzogen. „Ich bin überrascht, was jetzt möglich ist“, sagte die Hannoveranerin, die ihre Bestzeit ge­gen­über 2018 um drei Sekunden auf 52,37 Sekunden gesteigert hat.

Die Hannoveranerin hat am Sonntag bei der Team-EM die Chance, sich einen zweiten Einsatz bei den Titelkämpfen in der Wüste zu sichern. Sie läuft in der deutschen 4x400-Meter-Staffel und will mit den Kolleginnen versuchen, möglichst unter 3:30 Minuten zu bleiben. Eine solche Leistung ist nötig, weil in Doha nur die 16 schnellsten Staffeln starten dürfen.