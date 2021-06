Happy End "nach einer eher bescheidenden Saison": Luna Thiel qualifiziert sich für U23-EM in Tallinn 

„Ich bin ja so froh, dass es nach einer eher bescheidenden Saison noch ein Happy End gab“, sagte Luna Thiel. Bei der deutschen U23-Meisterschaft in Koblenz verteidigte die Langsprinterin vom VfL Eintracht Hannover nicht nur ihren 400-Meter-Titel von 2019, mit ihrer Siegeszeit von 53,11 Sekunden verlängerte sie auch ihre Saison. Denn die Qualifikationsnorm für die U23-EM (53,15) unterbot sie und wird in zwei Wochen in Tallinn ihre 400-Meter-Runde drehen.

Im Stadion Oberwerth lag sie auf Bahn fünf lange in Front. Doch als es auf die Zielgerade ging, kamen Mona Mayer (Regensburg/53,21) und Brenda Cataria-Bryll (Dortmund/53,35) von hinten gefährlich auf. „Da merkte ich schon, dass es eng wird. Selbst im Ziel wusste ich nicht genau, ob ich vorne war“, sagte Thiel. Erst als Mayer zum Beglückwünschen kam, glaubte es auch Thiel. „Das ist mental so wichtig. Eine Zeit unter 53 Sekunden kann ich nun noch in Tallinn schaffen.“