Lupenreine Weste: Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig in Bochum

Fakt Nummer 1: RB Leipzig hat gegen den VfL Bochum eine lupenreine Weste. Sechs Spiele gab es bislang im Profibereich, alle sechs wurden gewonnen. Viermal stand man sich in der 2. Bundesliga gegenüber, einmal im DFB-Pokal und in der Bundesliga -Hinrunde. RB gelang im Profifußball gegen keinen anderen Verein eine längere Siegesserie. Der VfL erlebte im Profifußball nur gegen den FC Bayern längere Niederlagenserien.

Fakt Nummer 2 : Mit 22 Bundesliga-Spielen gegen Aufsteiger ohne Niederlage sind die Sachsen Bundesliga-Rekordhalter. Jedes andere Team kassierte in der Bundesliga-Geschichte spätestens im neunten Duell gegen einen Aufsteiger die erste Niederlage.

Dank einer deutlich besseren Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit sichert sich RB Leipzig einen verdienten 3:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum. ©

Fakt Nummer 3: Beim 6:1 bei Hertha BSC erzielte RB mehr Tore als in den sieben Bundesliga-Auswärtsspielen unter dem im Dezember beurlaubten Trainer Jesse Marsch zusammen. In diesen Partien waren die Leipziger auf vier Treffer gekommen.

Fakt Nummer 4: Als zweiter RB-Profi in dieser Saison war Dani Olmo beim 6:1 bei Hertha an drei Toren direkt beteiligt, obwohl er nur für die letzte halbe Stunde eingewechselt wurde. Das gelang zuvor nur Christopher Nkunku im Januar gegen Mainz. Außer den beiden Leipzigern schaffte das in diesem Spieljahr noch kein anderer Bundesliga-Spieler, der eingewechselt wurde.