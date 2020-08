Lupo/Martini siegt 7:2 im Test beim FC Brome

Für den Oberligisten war es der zweite Test nach dem 0:0 am Sonntag gegen Bezirksliga-Aufsteiger WSV Wendschott, der FC Brome wiederum war am Sonntag doppelt ausgebremst worden. Erst hatte Hondelage abgesagt, dann musste die Partie gegen Hehlingen wegen Regens ausfallen. Teammanager Hendrik Joswig: "Auch wenn das Ergebnis deutlich klingt, das war okay. Schließlich war es unser erster Test. Es waren ein paar individuelle Fehler dabei, aber dazu zwingt einen so ein Gegner natürlich auch."

Gästecoach Giampiero Buonocore war vom Auftritt seiner Schützlinge durchaus angetan: "Wir haben viele Tore gemacht und ich habe viele gute Dinge gesehen." Er konnte aus dem Vollen schöpfen, wechselte nach der Pause acht Mal. Sein Debüt für den neuen Klub gab dabei Fynn Breit (SSV Vorsfelde), dessen Freigabe am Nachmittag um 16.30 Uhr vorlag. Erneut dabei war Maxim Safronow (SPORTBUZZER berichtete), habe aber, so Buonocore "noch nicht unterschrieben".

Am Sonntag (11 Uhr) spielt Lupo beim TSV Ehmen, Brome erwartet um 15 Uhr dann RW Volkmarode zu einem Test.