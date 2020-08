GABFAF-Challenge: Lupo verliert das Oberliga-Duell mit dem MTV Gifhorn

Niederlage im Oberliga-Duell für Lupo! Der MTV Gifhorn legte in der #GABFAF-Challenge 86 Punkte vor, Lupo/Martini Wolfsburg muss sich mit seinen nun erspielten 80 Punkten hinter dem Liga-Konkurrenten einreihen und landet damit im bisherigen Ranking auf dem vorletzten Platz. Größtes Manko bei den Italienern, für die Andrea Rizzo, Gracjan Konieczny, Junior Ebot-Etchi, Valeri Schlothauer und Neuzugang Tim Mertens am Ball waren: das Hochhalten. Trotzdem nahmen die Jungs das Ergebnis mit Humor.

Konieczny und Rizzo schafften nur elf Kontakte bis das runde Leder auf dem Boden aufschlug, damit gab's in dem Spiel lediglich sechs Punkte. “Ich denke, das war ein bisschen unglücklich. Es war ein Unfall, das kann man so sagen", sagte Konieczny mit einem Schmunzeln. “Wir sind Fußballer, deshalb wollten wir es mit dem Fuß und nicht mit dem Kopf machen. Mit dem Fuß ist es ein bisschen schwieriger.” Auch Rizzo nahm die geringe Ausbeute mit Humor, sah das Duo nicht unbedingt in der Schuld. "Das lag an der Sonne!", scherzte der Stürmer. "Nein, Spaß. Es lag wohl an der Konzentration. Wir haben uns das vielleicht auch ein bisschen zu schwer gemacht, weil wir mit dem Fuß getengelt haben..."