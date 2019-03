Lust & Frust bei RB-Leipzig-Internationalen

Leipzig. RB Leipzigs Ralf Rangnick sammelte auf Mallorca Kräfte für den Endspurt in der Liga und im DFB-Pokal, Diego Demme suchte und fand selbst im ewigen Rom eine Joggingstrecke, Jean-Kevin Augustin grüßte via Instagram mit gut aussehendem Hund aus unbekannten südlichen Gefilden, Timo Werner und Co. betätigten sich mehr oder minder erfolgreich international.

Dienstag, 11 Uhr, übt die Reisegruppe RB Leipzig wieder zusammen, macht sich biegsam für den Tanz mit der Alten Dame Hertha BSC (Sonnabend, 18.30 Uhr) am 27. Bundesliga-Spieltag. Yussuf Poulsen, Marcelo Saracchi und Yvon Mvogo werden beim ersten (nicht öffentlichen) Üben nach der Länderspiel-Pause entschuldigt fehlen. Saracchi befindet sich auf der Weltreise vom gestrigen China-Cup-Spiel seiner Urus gegen Thailand, Poulsen spielt heute, 20.45 Uhr, mit Dänemark in der Schweiz. Der Schweizer Yvon Mvogo spielt zeitgleich gegen, ja, Dänemark.

Die Nationalspieler der Roten Bullen und die Frage: Wer hat sich wie geschlagen?

Marcel Halstenberg, Timo Werner und Lukas Klostermann standen beim 1:1 gegen Serbien beim Anpfiff auf dem Platz, fehlten beim 3:2 in Amsterdam. Für Halstenberg spielte Nico Schulz, für Werner Serge Gnabry, für den blessierten Klostermann Matthias Ginter. Die Statthalter machten es gut bis sehr gut. Nächster Halt: 8. Juni, Weißrussland. Bis dahin hat sich auch Werners Zukunft geklärt. Weil Dietrich Mateschitz (Red Bull) und Uli Hoeneß (FC Bayern) eine Eishockey- und Basketball-Halle zusammen bauen und einander brauchen/schätzen, wird man in Sachen Werner-Transfer eine gesichtswahrende Lösung finden. Falls überhaupt eine gebraucht wird...

Forsberg bester Schwede

Emil Forsberg und ein Selbstgespräch: Der 27-jährige Rastelli war bester Schwede beim 2:1 gegen Rumänien und nicht amüsiert über seine Auswechslung nach reichlich einer Stunde. Handshake mit dem Trainer? Ja. Augenkontakt? Nein. Selbstgespräch auf der Bank? Ja. Forsberg brach seine Zelte in Schweden wegen einer ziehenden Leiste ab, fehlt beim heutigen Match in Norwegen, wird bis Sonnabend gesunden.

Orban und Gulacsi stark gegen Vize-Weltmeister

Vize-Weltmeister-Besieger: Die ungarischen Internationalen Peter Gulacsi und Willi Orban sind nach dem sensationellen 2:1 gegen Kroatien nicht um die Budapester Häuser gezogen, sondern beseelt und zeitig ins Bett.

Österreicher enttäuschen gegen Israel

Frust in Österreich: 0:1 gegen Polen, 2:4 in Israel - das hatten sich Marcel Sabitzer, Stefan Ilsanker und Konrad Laimer anders vorgestellt. Sabitzer spielte zweimal, seine beiden RB-Kollegen keinmal. Dass Israel vom österreichischen Fußball-Helden Andreas Herzog trainiert wird, potenziert den Schmerz. Der in Leipzig nicht unbekannte Omer Damari (entledigte sich dank RB Leipzig jeglicher existenzieller Nöte) stand nicht in Herzogs Kader. Hätte gerade noch gefehlt.

Adams, Konaté und Mukiele voll im Einsatz

Well done: Tyler Adams spielte beim 1:0 der USA gegen Ecuador durch und verzichtete mit Blick aufs Hertha-Spiel auf die Partie gegen Chile. Weil auch Diego Demme wieder topfit ist, wird es eng im defensiven Mittelfeld der Roten Bullen.

French Connection: Die französischen U21-Auswahlspieler Ibrahima Konaté und Nordi Mukiele kamen beim 2:2 gehen Deutschland 90 bzw. 75 Minuten zum Einsatz. Beim 0:1 gegen Dänemark spielte Konaté 30 und Mukiele zehn Minuten.

Und was ist eigentlich mit Luan Candido, dem Neuzugang in spe? Dass RB händerringend nach einer Drei-Raum-Wohnung mit Auslegware sucht und in Ermangelung einer derartigen Bleibe vertragstechnisch nicht zu Potte mit Candido kommt, ist nur ein Gerücht. Das umfangreiche Vertragswerk liegt in den letzten Zügen.

