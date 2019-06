Lustiges Video: U21-Nationalspieler feuern DFB-Frauen vor WM-Start an

Mit einem lustigen Video hat die deutsche U21-Nationalmannschaft, die sich aktuell im Trainingslager in Südtirol auf die eigene EM vorbereitet, den deutschen DFB-Frauen vor dem ersten WM-Spiel gegen China am Samstag (15 Uhr) viel Glück gewünscht. Die deutschen Talente um Nadiem Amiri und Luca Waldschmidt schlüpften in Trikots von Alexandra Popp, Dzsenifer Marozsan & Co., setzten sich langhaarige Perücken auf und stellten sich in Teamformation auf. Das kurze Video wurde in den sozialen Medien gepostet.

Deutsche U21-Junioren legen am 17. Juni los - DFB-Frauen schon am Samstag

"Liebe Martina, liebe Britta", sagte Trainer Stefan Kuntz an die Adresse von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihrer Co-Trainerin Britta Carlson, "wir von der U21 wünschen Euch und natürlich euren jungen Damen heute Abend bei der WM in Frankreich für das erste Spiel in China viel Glück. Generell für das ganze Turnier - und wir zeigen Herz für Euch!"

Die deutschen Junioren treffen am 17. Juni in ihrem ersten EM-Gruppenspiel auf Dänemark. Am Freitag gewannen sie ein Testspiel gegen eine unterklassige Natzer Auswahl aus Südtirol mit 12:0. Die Tore in der Partie, die über dreimal 30 Minuten und nur in Richtung Natzer Tor ging, erzielten Luca Waldschmidt (3), Mo Dahoud (2), Marco Richter, Suat Serdar, Lukas Nmecha, Johannes Eggestein, Nadiem Amiri, Florian Neuhaus und Felix Uduokhai.

Die Frauen gelten bei der WM, die am Freitag mit einem klaren Sieg der Gastgeberinnen aus Frankreich gegen Südkorea begann, als Mitfavoriten. Für Trainer-Legende Bernd Schröder, WM-Kolumnist des SPORTBUZZER, steht fest: "Wir brauchen auch Lösungen, wenn es unseren Gegnern gelingen sollte, Dzsenifer Marozsan in der Spielgestaltung zu neutralisieren."

Das ist der EM-Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft Jonathan Tah, Maximilian Eggestein, Mahmoud Dahoud und Alexander Nübel stehen im finalen EM-Kader der U21-Nationalmannschaft. ©

