Luthe-Patzer leitet Niederlage ein: Union muss nach Heim-Pleite gegen Feyenoord ums Weiterkommen zittern

72 Minuten waren gespielt im Conference-League-Heimspiel des 1. FC Union gegen Feyenoord im Berliner Olympiastadion. Mächtig peitschte der Regen, tief und schlammig sah der Rasen aus. Und dass es ziemlich rutschig war, stellte vor allem Andreas Luthe leidvoll fest. Nach einem Rückpass von Mitspieler Tymoteusz Puchacz rutschte der Union-Torwart aus, Cyriel Dessers setzte nach und schoss zum 2:1-Sieg ein. Zuvor hatte schon Luis Sinisterra (15. Minute) für die Rotterdamer getroffen, Christopher Trimmel den zwischenzeitlichen Ausgleich für Union erzielt (41.). Der Berliner Kapitän sah in der 87. Minute die Gelb-Rote Karte, der eingewechselte Cedric Teuchert gar glatt Rot (89.). Nur mit Siegen bei Maccabi Haifa (25. November) und gegen Slavia Prag (9. Dezember) kann das Überwintern im Europapokal doch noch gelingen - wenn Feyenoord in der Gruppe E Hilfe leistet.

Die Bedingungen hätten wahrlich bessere sein können am Donnerstagabend, den ganzen Tag über hatte es geregnet. Feuer war trotzdem im Spiel, dafür sorgten allein schon die 5200 Feyenoord-Fans. Dutzende bengalische Feuer entzündeten sie kurz vor dem Anpfiff in ihrer Kurve. Beißender Gestank zog durchs weite Rund, der den 30.000 Fans im ausverkauften Olympiastadion die Sicht vernebelte.

Nach bislang drei Punkten aus drei Spielen brauchen die Berliner einen Sieg, um im Europacup ihre Chancen auf einen Einzug in die K.o.-Runde wieder zu verbessern. Das Hinspiel gegen den niederländischen Traditionsclub hatte Union vor zwei Wochen 1:3 verloren. Die Partie in Berlin gilt wegen gewaltbereiter Fans aus Rotterdam als Hochrisikospiel und wird von einem Großaufgebot der Berliner Polizei begleitet. ©

Ansonsten geriet das Duell im Stadion zu einem weitgehend friedlichen, in der Stadt sah das teils anders aus. Am Mittwochabend und in der Nacht waren rund 600 Polizisten im Einsatz. Insgesamt 71 Anhänger von Union und Feyenoord wurden in Gewahrsam genommen. Rund um das Spiel sicherten 2000 Einsatzkräfte das Hochrisikospiel ab.

Trainer Urs Fischer spülte im Vergleich zur jüngsten 2:5-Niederlage gegen den FC Bayern vier neue Spieler in die Startelf. Marvin Friedrich, der nach überstandener Coronavirus-Infektion zurückkehrte, Tymoteusz Puchacz, Levin Öztunali und Kevin Behrens durften gegen Feyenoord von Beginn an mitschwimmen. Timo Baumgartl, Niko Gießelmann, Grischa Prömel und Topstürmer Taiwo Awoniyi machten stattdessen Trockenübungen.

Auf dem Platz zeigten die Gäste in der ersten halben Stunde den besseren Fußball, teils kombinierten sie sich über mehrere Stationen durchs Mittelfeld. Nach zwei Minuten dribbelte Orkun Kökcü in den Berliner Strafraum und zog flach ab, Andreas Luthe packte sicher zu. In der 15. Minute war Unions Torwart dann machtlos. Erstaunlich leicht passten Feyenoords Spieler den Ball über den tiefen Rasen, am Ende fanden sie Bryan Linssen, der trotz feinem Abschluss nur den Pfosten traf. Das war nicht weiter schlimm, weil Sinisterra nachsetzte und zur verdienten Führung traf. Den Feyenoord-Fans gefiel das so sehr, dass sie zackig zwei weitere Feuerfackeln entzündeten.