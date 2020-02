Lutz Pfannenstiel erklärt: Beleidigungen gegen Familie haben Entscheidung für Rücktritt "befeuert"

Sportvorstand Lutz Pfannenstiel von Fortuna Düsseldorf hat nach seiner Rückzugs-Ankündigung zum Saisonende über verbale Angriffe gegen sein persönliches Umfeld berichtet. "Mir persönlich sind Beleidigungen egal. Aber sobald es an die Familie geht, hört es bei mir auf", sagte der 46-Jährige der Passauer Neuen Presse. Sein Rücktritt habe nichts mit Beleidigungen gegen ihn zu tun, "aber man muss irgendwo eine Linie ziehen. Beleidigungen waren aber nicht der Grund meiner privaten Entscheidung. Sie haben sie allerdings befeuert" , sagte Pfannenstiel.

Vor allem nach der Beurlaubung von Trainer Friedhelm Funkel war Pfannenstiel teilweise hart kritisiert worden . "Die Ergebnisse und die Art und Weise unseres Spiels haben zuletzt einfach nicht gestimmt. Wir glauben, durch den Trainerwechsel neue Impulse setzen zu können. Das war keine Entscheidung gegen Friedhelm Funkel , sondern eine ganz normale, sportliche Analyse. So funktioniert das", sagte Pfannenstiel kürzlich in einem Interview mit Spox und Goal. "Ab und zu muss man auch unpopuläre Entscheidungen treffen - losgelöst von Emotionen."

Über die genauen Gründe seines Rücktritts will Pfannenstiel nicht sprechen: "Ich möchte nicht zu detailliert in die Privatsphäre eintauchen", sagte er in der vergangenen Woche bei Sky: "Wenn es kein schwerwiegender Grund wäre, dann hätte ich es nicht gemacht." Einen früheren Abschied von Fortuna Düsseldorf schließt er kategorisch aus. "Ich werde auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag bei der Fortuna bleiben. Wenn ich wirklich sofort weggewollt hätte, dann hätten wir mit Sicherheit eine Lösung gefunden, jetzt sofort aufzulösen. Aber das möchte ich nochmal ganz klar darstellen, erst zum Saisonende."