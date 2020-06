Lutz Pfannenstiel: Ex-VfB-Manager Bobic war mit Atletico-Star Saul über Wechsel nach Stuttgart einig

Vier Jahre ist Fredi Bobic beim Zweitligisten VfB Stuttgart tätig gewesen. Von 2010 bis 2013 war er Sportlicher Leiter, dann Sportvorstand der Schwaben, die damals noch in der Bundesliga spielten. 2014 folgte der Rauswurf – nicht ohne Nebengeräusche. Dabei hatte er in Saul Niguez vom spanischen Top-Klub Atletico Madrid fast ein Mega-Talent nach Stuttgart gelotst. Lutz Pfannenstiel, der im Mai als Sportvorstand beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf zurücktrat, erinnert sich in seiner Kolumne bei DAZN an den Beinahe-Transfer.