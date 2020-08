Ex-Düsseldorf-Boss Pfannenstiel verkündet Wechsel in die USA – Team gibt es noch gar nicht

Trainer Nagelsmann verrät: So will RB Leipzig PSG-Superstar Neymar stoppen

In den USA erwartet Pfannenstiel vor allem Aufbauarbeit. Das neue Team soll voraussichtlich erst 2023 in der Major League Soccer an den Start gehen. Pfannenstiel, der am Ende der vergangenen Saison auf eigenen Wunsch beim Bundesliga-Absteiger aus Düsseldorf ausgestiegen war, lehnte laut transfermarkt.us zuvor Angebote von Premier-League-Klub Newcastle United sowie dem italienischen Spitzenklub Inter Mailand ab. Er hatte angekündigt, im Ausland eine neue Herausforderung zu suchen.