Abschied nach wenigen Monaten? Ex-Gladbacher Luuk de Jong könnte FC Barcelona verlassen

Der frühere Bundesliga-Profi Luuk de Jong soll den FC Barcelona nach Informationen der Zeitung Mundo Deportivo nach nur wenigen Monaten bereits wieder verlassen. Wie das Blatt am Freitag berichtete, solle der erst Ende August vom FC Sevilla eigentlich bis zum Saisonende ausgeliehene frühere Gladbacher künftig für den FC Cádiz spielen. Dorthin wolle ihn Europa-League-Sieger Sevilla verleihen. Die drei Klubs seien sich bereits einig, die Zustimmung des 31-jährigen Niederländers fehle noch.

De Jong konnte beim sportlich und finanziell angeschlagenen FC Barcelona nicht die Erwartungen erfüllen, nachdem der Klub des deutschen Nationaltorwarts Marc-André ter Stegen auch den französischen Weltmeister Antoine Griezmann abgegeben hatte. Der 38-malige niederländische Nationalspieler kam in 12 Pflichtspielen in Liga und Champions League zum Einsatz und erzielte in rund 500 Spielminuten nur einen Treffer.