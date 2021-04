LVZ-Chefreporter Guido Schäfer: Geht Julian Nagelsmann wären RB "die Innereien entrissen"

Leipzig. Wohl kaum ein anderes Thema wird in Fußball-Deutschland derzeit so heiß diskutiert wie die Frage nach der Flick-Nachfolge bei Bayern München. Nachdem der Nationaltrainer in spe (dafür spricht derzeit vieles) im Anschluss an das Spiel beim VFL Wolfsburg bekräftigte, er wolle seinen Vertrag nicht erfüllen, ist die Frage in jeder Talkshow, in jedem Interview und in jeder Highlight-Show zum Thema Nummer Eins geworden. So auch im „SpiO-Talk“ des MDR, bei dem LVZ-Chefreporter und RB-Experte Guido Schäfer zu Gast war. Im dreißigminütigen Gespräch mit Moderator Tom Scheunemann ging es vor allem um die Frage, ob RB-Trainer Julian Nagelsmann nun wirklich Bayern-Coach werden könnte und wer dafür in Leipzig demnächst auf der Trainerbank sitzen könnte.

