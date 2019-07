LVZ-Gesundheitsaktion „Lauf geht’s!“ motiviert Nicole Drischel zum Sportmachen

Die Laufgeschichte der zweifachen Mutter begann beim Leipziger Firmenlauf über fünf Kilometer vor zwei Jahren. „Ich war mit meinem Praxisteam von 15 Leuten vor Ort, nachdem wir uns über acht Wochen vorbereitet hatten. Danach habe ich mir die Laufschuhe zwei Mal wöchentlich im Sommer und ein Mal pro Woche im Winter angezogen“, so die gebürtige Thüringerin. Zwölf Monate später absolvierte sie beim Leipziger Nachtlauf die Distanz über zehn Kilometer. Jetzt will sie angreifen und peilt die 21 Kilometer beim Halbmarathon im Oktober an. „Dafür brauchte ich aber eine Gruppe, motivierende Trainer und die richtige Stimmung – all das habe ich hier gefunden“, strahlte sie mit der Sonne am Abend um die Wette. Auch ihre Familie, die Tochter ist 16 Jahre alt, der Sohn elf, sind stolz auf ihre Mama. Das Laufen habe ihr geholfen, im Alltag ruhiger und ausgeglichener zu werden.