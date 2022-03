LVZ-Lesung von „Die Delegierten“: Illegale Transfers und Fußballromantik

Leipzig. So richtig zum Lesen kam Autor Frank Müller am Freitagnachmittag in der Kuppel der Leipziger Volkszeitung nicht. Rund um sein neues Buch „Die Delegierten“ gab es auf dem Podium einfach zu viele Anekdoten und Geschichten zu erzählen. Zusammen mit dem stellvertretenden LVZ-Chefredakteur und Moderator der Veranstaltung André Böhmer, dem ehemaligen DDR-Nationalspieler Damian Halata sowie DFB-Nachwuchstrainer-Legende Frank Engel wurde tief in die Transfergeschäfte in der DDR geblickt und anhand mehrerer Beispiele erläutert, wer dabei wirklich das Sagen hatte.

