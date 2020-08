LVZ-Chefreporter Guido Schäfer: Audienz bei „King“ Jürgen Klopp

Mainz. Jürgen „King“ Klopp hat mit dem FC Liverpool die Champions League, die Club-WM und die englische Meisterschaft gewonnen, wurde zum „Welttrainer des Jahres“ gewählt. Er hat in Mainz und Dortmund Spuren hinterlassen, ist der Entert(r)ainer des Weltfußballs, Frauen-Schwarm, Werbe-Ikone, unterhaltsam, charismatisch, begehrt.

Jürgen Klopp hat in seiner Karriere bereits einige emotionale Szenarien erlebt. Der SPORT BUZZER zeigt die magischen Momente des Jürgen Klopp. ©

Eine Direktverbindung in den Vatikan ist einfacher zu bekommen als eine Audienz bei der Trainer-Legende. LVZ-Chefreporter Guido Schäfer (55) hat die Beziehungen zu seinem früheren Mainzer Teamkollegen spielen lassen und traf sich mit dem 53-Jährigen dort, wo alles seinen Anfang nahm. In Mainz am Rhein. Klopp, der im Achtelfinale ausgeschieden war, dachte, dass dem FC Liverpool „wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen“ auf den Thron folgen werden: „Bayern München, Barca, ManCity.“ Barcelona und Manchester sind raus.