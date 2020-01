LVZ-Sportbuzzer-Cup: Leipzigs Fußball-Zukunft ist gesichert

Und auch auf dem Platz ist so einiges geboten. Während auf Feld 1 RB Leipzig souverän die Stadtmeisterschaft einfährt, ist in den Gruppen B und C bis kurz vor Turnierende noch keine Entscheidung gefällt. In einem packenden letzten Gruppenspiel hat dann schließlich der Leipziger SC 1901 gegen den direkten Tabellenkonkurrenten Eintracht Schkeuditz die Nase vorn. Am Ende steht es 1:0 und der LSC kann somit den Turniersieg in Gruppe B einfahren. In Gruppe C setzt sich am Ende Inter Leipzig durch. Und wenn an diesem Tag auch nicht jeder einen der goldenen Pokale in die Höhe recken kann, so ist doch eines sicher: Leipzigs Fußball-Nachwuchs ist gesichert.