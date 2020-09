Lyon-Boss bestätigt: Jeff Reine-Adélaide kurz vor Wechsel zu Hertha BSC - Interesse an Sessegnon?

"Jeff ist im Moment viel näher an Hertha BSC als an Stade Rennes. Wir sind aber noch in Verhandlungen", sagte der Präsident. Die Bild hatte zuvor berichtet, dass man sich bereits auf der Zielgeraden der Verhandlungen befinden würde. Laut der Zeitung soll Lyon aber den Kaufbetrag auf 25 Millionen Euro gesenkt haben – soviel hatten die Franzosen vor einem Jahr an Ablöse für Reine-Adélaide an den Ligakonkurrenten SGO Angers gezahlt. Der Halbfinalist der Champions League, der erstmals seit Jahrzehnten in dieser Saison nicht international vertreten ist, möchte zudem einen Wechsel von Reine-Adélaide zum Konkurrenten Stade Rennes vermeiden.