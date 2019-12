Nach Leipzig-Spiel: Lyon-Kapitän Depay stürmt auf Fan zu - Rangelei nach Botschaft an Ex-Bundesliga-Profi

Mit einem 2:2 (0:2)-Remis gegen RB Leipzig sichert Olympique Lyon das Weiterkommen in der Champions League. Nach dem Spiel kocht die Stimmung aber ins Negative über. Lyon-Trainer Rudi Garcia fordert seine Mannschaft auf, sich bei den Anhängern zu verabschieden. Und dazu zählt auch die Ultra-Bewegung "Bad Gones". Vor der Tribüne der Heimfans kommt es zu heftigen Ausschreitungen.

Ex-Bundesliga-Spieler Marcelo im Fokus der Fans

Ein Fan stürmt über die Bande auf den Platz und hält ein Plakat in der Hand mit der Aufschrift "Marcelo Dégage". Damit fordert er den Rauswurf des brasilianischen Verteidigers Marcelo. In der Mitte des Banners ist noch ein Esel zu sehen. Der ehemalige Bundesliga-Spieler von Hannover 96 hatte sich nach dem 1:2 im Gruppenspiel bei Benfica Lissabon auf dem Flughafen mit Lyon-Ultras angelegt. Die Botschaft nach dem Leipzig-Match kommt besonders bei Kapitän Memphis Depay überhaupt nicht gut an. Der holländische Nationalspieler stürmt auf den Fan zu und versucht ihm das Banner zu entreißen. Marcelo streckt dem Anhänger den Mittelfinger entgegen. Die Situation droht zu eskalieren.

Es schalten sich weitere Spieler des französischen Top-Klubs ein. Die Lage beruhigt sich etwas. Torhüter Anthony Lopes und Eigengewächs Houssem Aouar bleiben laut L’Équipe einige Minuten länger, um mit einigen Mitgliedern von "Bad Gones" zu sprechen. Depay verurteilt derweil gegenüber dem französischen TV Sender RMC Sport das Verhalten einiger Fans. "Schau mich an: Was siehst du? Ich bin wütend. Ich weiß nicht, was ich sagen soll... Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, aber wir haben das Achtelfinale erreicht. Wir sind aufs Feld gegangen, haben mit unserem Herzen gespielt und uns qualifiziert", sagt der 25-Jährige.

Depay: Darum bin ich zu dem Fan gelaufen

Es sei schwierig für die Mannschaft zu spielen, wenn einer der Spieler Probleme mit einigen Anhängern habe. "Nach einem guten Ergebnis kann man dem Publikum nicht danken. Wir wollen eins mit unseren Fans sein, aber sie wollen nicht eins mit uns sein. Ich bin zu dem Fan gelaufen und habe ihm gesagt, dass er die Fahne wegtun soll", erklärt Depay, der so etwas noch nie erlebt habe: "Ich bin wütend. Ich muss vorsichtig sein, was ich sage, weil es mich an meine Vergangenheit erinnert und ich nicht mehr dieser Mann sein will. Ich bin ruhiger geworden."

Lyon-Fans fallen schon während des Spiels negativ auf

Dem frühen französischen Serienmeister droht ohnehin eine Strafe durch die UEFA. Während des Spiels am Dienstagabend werfen Fans Gegenstände auf den Rasen, darunter Plastikbecher, Schlüssel, volle Getränkeflaschen und Mandarinen. Bei einem Eckball von Leipzig-Profi Christopher Nkunku informiert Schiedsrichter Anthony Taylor den Delegierten der Europäischen Fußball-Union am Spielfeldrand über das Fehlverhalten einiger Anhänger. Per Stadiondurchsage werden die Fans aufgefordert, dies zu unterlassen. Nach dem Spiel kommt es dann erneut zu schlimmen Szenen.